OnePlus 10 Pro ist offiziell und wird nächste Woche enthüllt

OnePlus hat die CES 2022 wie erwartet genutzt, um das neue Android-Flaggschiff für 2022 zu enthüllen. Wir haben es Ende 2021 bereits in einem ersten Teaser in zwei Farben gesehen und viel mehr dürfen wir euch aktuell auch noch nicht sagen.

Das Event findet kommende Woche in China statt, ihr bekommt die Details also spätestens am 11. Januar. Ein Datum für das globale Event haben wir derzeit noch nicht, aber das soll ja bekanntlich Ende Februar oder Anfang März stattfinden.

Bisher ist übrigens nur vom OnePlus 10 Pro die Rede, das OnePlus 10 kommt also noch nicht im Januar. Da haben wir diese Woche gehört, dass es zum globalen Launch erscheinen dürfte und man sich hier vermutlich von Qualcomm trennt.

