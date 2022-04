Das wurde wohl aus dem OnePlus 10

Das OnePlus 10 Pro ist da und im zweiten Halbjahr rechnen wir noch mit einem Ultra-Modell. Eine T-Reihe deutet sich in diesem Jahr nicht an, was jetzt gar nicht so ungewöhnlich wäre, aber was in diesem Jahr doch klar fehlt: Das OnePlus 10.

Das „ursprüngliche“ OnePlus ist also Geschichte, denn das Pro-Modell war nur mal als Ergänzung gedacht. Vermutlich war es aber mal geplant, denn ein neuer Leak zeigt jetzt das Oppo Reno 8 – und das kommt uns doch schon sehr vertraut vor:

Meine Vermutung wäre, dass mal ein OnePlus 10 geplant war, man sich aber doch dagegen entschieden hat. Ich habe auch mal gehört, dass die „normale“ Reihe bei OnePlus nicht mehr im Fokus steht, da die Nord-Reihe mittlerweile gut ankommt.

Das kommende OnePlus Nord 3 soll ein sehr solides Smartphone werden, daher vermute ich mal, dass wir kein OnePlus 10 bekommen werden. Das wurde von der Nord-Reihe abgelöst. Und weil es mal geplant wurde, wird es eben ein Oppo Reno.

OnePlus und Oppo sind ja sowieso ein Unternehmen.

