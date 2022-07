OnePlus 10T offiziell bestätigt

Es hat sich bereits angedeutet und jetzt ist es offiziell: Wir bekommen in diesem Jahr ein OnePlus 10T. Das wird am 3. August offiziell vorgestellt und über die Event-Seite gibt es in den kommenden Tagen die ein oder anderen Information dazu.

So ist der Snapdragon 8+ Gen 1 verbaut, aber OnePlus will auch ein paar Dinge zur Geschwindigkeit, zur Konnektivität, zum Laden (man verspricht eine neue Ära) und mehr sagen. Das Beitragsbild ist offiziell, weiter unten ist das ältere Renderbild.

Ich habe das Beitragsbild ein bisschen bearbeitet, aber OnePlus hat die Kamera bewusst verpixelt, weil man den Fokus zunächst auf die matte Rückseite legen will. Wir halten euch aber auf dem Laufenden, wenn es Neuigkeiten gibt. Ich gehe mal davon aus, dass es ein abgespecktes OnePlus 10 Pro mit einem neuen Chip ist.

