OnePlus 8 (Pro): Powerbank könnte parallel kommen

OnePlus soll das OnePlus 8 (Pro) in diesem Jahr etwas früher als das OnePlus 7 (Pro) im letzten Jahr vorstellen. Aktuell ist von Ende März oder Anfang April statt Mai die Rede. Und OnePlus selbst befeuert das Gerücht immer wieder.

So gab es nicht nur sehr früh die Renderbilder der neuen Modelle, sondern auch schon eine offizielle Ankündigung: Das Display. Nun hat Carl Pei von OnePlus noch ein neues Produkt angeteasert: Eine Powerbank von OnePlus.

Gut möglich, dass OnePlus also zusammen mit dem 8er-Lineup eine neue und eigene Powerbank mit Schnellladefunktion auf den Markt bringen wird. Es gibt noch keine Details, aber ich vermute mal, dass man Warp Charge mit 30 Watt in diesem Jahr toppen möchte und in Richtung 50 Watt gehen könnte.

RT if you'd like a fast charging power bank ⚡⚡⚡ — Carl Pei (@getpeid) February 10, 2020

OnePlus 8 Pro: Die ersten Gerüchte

