OnePlus 8 und 8 Pro offiziell vorgestellt

OnePlus hat heute ein neues Flaggschiff vorgestellt, das OnePlus 8 Pro. 2019 gab es eine neue Strategie: Zwei Modelle. An dieser hält man weiterhin fest. Die neuen Smartphones kommen also in zwei Versionen: OnePlus 8 und OnePlus 8 Pro.

Mit den neuen Modellen für 2020 möchte OnePlus nun endgültig die Kritikpunkte beseitigen und es gibt endlich auch Standards wie kabelloses Laden und eine IP-Zertifizierung hat man dem Pro-Modell ebenfalls spendiert. Allerdings ist man nun auch preislich ganz oben angekommen und verlangt bis zu 1000 Euro.

Doch bevor wir zu den Preisen und dem Termin für den Marktstart kommen, gibt es nochmal eine Übersicht der Spezifikationen für euch. Die meisten Daten sind seit Wochen bekannt, aber nicht jeder hat die Gerüchteküche verfolgt.

OnePlus 8: Die Spezifikationen

6,55 Zoll OLED-Display mit FHD+ und 90 Hz

Snapdragon 865 mit 5G-Modem

8 oder 12 GB Arbeitsspeicher

128 oder 256 GB UFS 3.0-Speicher

Hauptkamera: 48 MP (Sony IMX586)

Ultraweit-Kamera: 16 MP

Makro-Kamera: 2 MP

Frontkamera: 16 MP

Akku: 4300 mAh

Laden: 30 Watt mit Kabel

Größe: 160,2 x 72,9 x 8,0 mm

Gewicht: 180 g

OnePlus 8 Pro: Die Spezifikationen

6,78 Zoll OLED-Display mit QHD+ und 120 Hz

Snapdragon 865 mit 5G-Modem

8 oder 12 GB Arbeitsspeicher

128 oder 256 GB UFS 3.0-Speicher

Hauptkamera: 48 MP (Sony IMX689)

Ultraweit-Kamera: 48 MP

Telefoto-Kamera: 8 MP

Farbfilter: 5 MP

Frontkamera: 16 MP

Akku: 4510 mAh

Laden: 30 Watt mit Kabel und kabellos

IP68-Zertifizierung

Größe: 165,3 x 74,35 x 8,5 mm

Gewicht: 199 g

OnePlus: Preise und Marktstart

Das OnePlus 8 startet bei 699 Euro mit 8/128 GB in den Farben Onyx Black und Glacial Green. Für 12/256 GB muss man 799 Euro auf den Tisch legen, hier gibt es Glacial Green und lnterstellar Glow (kommt aber etwas später).

Das OnePlus 8 Pro startet bei 899 Euro mit 8/128 GB in Onyx Black, wer 12/256 GB und eine Farben möchte, der muss 999 Euro auf den Tisch legen, hier bekommt ihr Glacial Green und Ultramarine Blue. Marktstart (abgesehen von lnterstellar Glow) ist am 21. April, weitere Details gibt es auf der Webseite von OnePlus.

Die neuen Modelle von OnePlus werden neben dem eigenen Online Shop unter anderem bei Amazon, Cyperport, Sparhandy, Otto und der Deutschen Telekom erhältlich sein. Nicht jeder Partner wird aber jede Version verfügbar haben.

OnePlus 8 (Pro): Farben im Vergleich

