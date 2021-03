OnePlus 9 Pro ab heute verfügbar

OnePlus startet ab heute mit dem OnePlus 9 Pro durch und schickt sein neues Flaggschiff ins Rennen. Das normale OnePlus 9 wird im April folgen, doch das OnePlus 9 Pro ist ab sofort verfügbar. Das neue Flaggschiff wird erneut in zwei Versionen angeboten: 8 + 128 GB für 899 Euro und 12 + 256 GB für 999 Euro.

Die Farbe „Morning Mist“ bekommt man in beiden Versionen, ebenso wie „Stellar Black“. Wer „Pine Green“ möchte, der muss jedoch die große Version nehmen.

Wir haben das OnePlus 9 Pro bereits getestet und können es an dieser Stelle empfehlen. Man spielt zwar seit 2020 ganz oben beim Preis mit, ist aber weiterhin ein paar Euro günstiger. Der Unterschied ist nicht mehr groß, dafür bietet man eben auch so ziemlich alles, was man von einem modernen Flaggschiff erwartet.

Ich persönlich würde das mattschwarze OnePlus 9 Pro in der großen Version nehmen, da man für 100 Euro mehr RAM und Speicher bekommt, den man hier nicht erweitern kann. Hier könnt ihr euch das OnePlus 9 Pro ab sofort kaufen:

Video: OnePlus vs. Samsung

Video: Das OnePlus 9 Pro im Test

