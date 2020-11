OnePlus mit Angeboten zum Black Friday

Pixel, Nest und mehr Angebote: Google kündigt Black Friday an

Der Black Friday steht an, am 27. November werden euch die Unternehmen also wieder mit Deals jagen. Mittlerweile ist es üblich, dass zahlreiche Stores direkt die ganze Woche für Deals nutzen, Google legt also bereits am 23. November los. Der…17. November 2020 JETZT LESEN →