OnePlus zeigt Design vom Nord

OnePlus wird bald ein neues Smartphone vorstellen, welches derzeit als „Nord“ vermarktet wird. Es wird der Anfang einer neuen Nord-Serie und der Fokus liegt unter anderem auf Europa. Wir haben euch hier bereits zeigt, wie es vermutlich aussehen wird und wie es aussieht, lagen wir damit nicht ganz falsch.

Über Amazon Indien hat OnePlus jetzt nämlich das erste Bild von der Rückseite veröffentlicht und man zeigt das OnePlus Nord dort in Grau. In einem passenden Werbeclip ist dieser Ausschnitt ebenfalls zu sehen und man erkennt auch kurz die Front und sieht die Dual-Kamera, die bereits die Runde machte.

Mal schauen, wann die Ankündigung stattfindet, aber beim Marketing gibt man sich bei OnePlus derzeit viel Mühe. Das OnePlus Nord scheint wichtiger, als das OnePlus 8 Pro zu sein. Beim Preis hat man bereits bestätigt, dass wir über knapp 500 Euro sprechen, was sicher fair ist, aber ich habe auch angemerkt, dass es nicht leicht sein wird, mit dem Nord gegen Samsung und Co. anzutreten.

PS: Warum heißt das Nord eigentlich Nord? Man orientiert sich dabei tatsächlich an „North“ und dem Norden. Die Reihe wird sich „Nord by OnePlus“ nennen, vielleicht bekommt das „OnePlus Nord“ also noch einen kleinen Zusatz (Nord One).

