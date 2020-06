OnePlus Buds: So sehen sie wohl aus

OnePlus wird 2020 endlich den Schritt zu komplett kabellosen Kopfhörern gehen und im Juli die OnePlus Buds vorstellen. Sie dürften zusammen mit dem OnePlus Nord vorgestellt werden. Jetzt wissen wir, wie sie wohl aussehen werden.

Max hat heute ein Mockup von den OnePlus Buds veröffentlicht und das zeigt nicht nur das Design, sondern verrät auch, dass sie in Schwarz kommen werden. Der kabellose Kopfhörer sieht doch etwas anders, als die Enco Free von Oppo aus, ich vermute aber trotzdem, dass die Technik in etwa identisch sein dürfte.

-->

Die OnePlus Buds kommen also im AirPods-Stil und das Case erinnert mich an das der Google Pixel Buds. Mal schauen, ob es eventuell auch Qi für kabellose Laden gibt. Wir wissen aber noch nicht, in welcher Preisregion man sich bewegt. Falls Oppo ein Anhaltspunkt ist, dann dürften es so um die 100 Euro sein.

Apple AirPods 3 sollen Anfang 2021 kommen Apple wird 2020 mit dem aktuellen AirPods-Lineup durchziehen, das hat sich nun schon öfter angedeutet. Mittlerweile hat sich auch der bekannte Analyst und Insider Ming-Chi Kuo zu Wort gemeldet und über die AirPods 3 geplaudert. Die dritte Generation der AirPods…22. Juni 2020 JETZT LESEN →

Teilen

-->