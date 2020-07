OnePlus Nord wird am 21. Juli gezeigt

OnePlus macht aktuell mächtig Wirbel um sein neues Smartphone, welches auf den Namen „Nord“ hört. Es wird eine neue Smartphone-Reihe einläuten und ist ein großer Schritt für OnePlus, die damit erneut in der Mittelklasse angreifen wollen.

Mit dem OnePlus X ist man „gescheitert“ (es wurde zügig eingestellt und es gab nie einen Nachfolger), doch mit dem OnePlus Nord soll es nun gelingen. Knapp 500 Euro wird man laut OnePlus für das neue Smartphone zahlen müssen.

-->

OnePlus Nord: Event am 21. Juli

Was bisher aber noch unklar war: Wann wir das OnePlus Nord sehen werden. Es passiert am 21. Juli in Form eines AR-Events. Zumindest lautet so das Datum für Indien, aber ich gehe mal davon aus, dass es ein globales Event wird.

Das Beitragsbild zeigt übrigens die Verpackung vom OnePlus Nord und es handelt sich dabei um ein offizielles Bild. Ich gehe davon aus, dass wir bis zum 21. Juli noch viele offizielle Details bekommen werden, denn OnePlus verrät gerne die Eckdaten, bevor man das Gerät final ankündigt. Wir halten euch auf dem Laufenden.

OnePlus Nord Arrives July 21st … Get Ready! pic.twitter.com/HubnkR6ldH — TechDroider (@techdroider) July 6, 2020

Apple iPhone 12: Modell mit 5,4 Zoll im Größenvergleich Apple plant für 2020 angeblich vier neue iPhones im Herbst und alle vier sollen mit einem OLED-Panel und 5G ausgestattet sein. Es wird wohl ein iPhone 12 und iPhone 12 Max mit 5,4 und 6,1 Zoll geben und dann gibt…6. Juli 2020 JETZT LESEN →

Teilen

-->