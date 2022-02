OnePlus soll Nord-Kopfhörer geplant haben

Die Nord-Reihe ist bei OnePlus in den letzten Monaten in den Fokus gerückt und verkauft sich ganz passabel. Daher hat OnePlus diese massiv ausgebaut und jetzt will man angeblich noch einen Schritt weitergehen: Es kommen andere Produkte.

Den Anfang soll ein erster Kopfhörer machen, der laut OnLeaks geplant ist. Es ist das typische AirPods-Design, nur etwas anpasst und in Schwarz mit einem Akzent in Gold. Viele Details gibt es nicht, doch ANC soll wohl mit von der Partie sein.

-->

Die Nord-Smartphones sind für einen etwas attraktiveren Preis bekannt, das dürfte also auch hier der Ansatz sein. Vielleicht möchte OnePlus das Gesamtpaket der Buds Pro als etwas günstigere Version mit einem Nord-Branding anbieten. Es gibt übrigens noch kein Datum, die Quelle spricht nur von 2022 bei einem Release.

Zum Einführungspreis: Amazon Echo Buds ab sofort vorbestellbar Amazon hat heute den Verkaufsstart der Echo Buds in Deutschland und Österreich angekündigt. Die kabellosen Ohrhörer verfügen über eine eigens entwickelte Technologie zur aktiven Geräuschreduzierung sowie freihändigen Zugriff auf Alexa. Die Echo Buds sind in Schwarz und Weiß ab 119,99…16. Februar 2022 JETZT LESEN →

-->