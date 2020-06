OnePlus plant weniger OxygenOS-Betas

OnePlus führt einen recht offenen Dialog mit der Community und dazu gehört auch der Beta-Test von einer neuen OxygenOS-Version. OxygenOS ist die Oberfläche für Android und der Beta-Test ist laut OnePlus beliebt bei den Nutzern.

Da OnePlus eine Nutzergruppe bedient, die sich sehr stark für Technik interessiert, gibt es auch viele Beta-Tester. Mittlerweile wird die Beta aber nicht nur von den Tech-Nerds genutzt, es kommen immer mehr „normale“ Nutzer dazu.

Our beta program may once have been more popular among our most tech-savvy users, but it has now grown into something that includes people from all different backgrounds and with varying degrees of technological knowledge. We’ve also noticed that many of you use beta releases as your daily driver, for work, school or play, which is quite remarkable.