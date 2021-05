OnePlus: OxygenOS bekommt Theme Store

OnePlus hat die Nutzer am 18. Mai dazu eingeladen an einem Online-Meeting (dem Open Ears Forum 2021) teilzunehmen. Da möchte man auf das Feedback von den Nutzern hören und eventuell auch neue Dinge in OxygenOS implementieren.

Ein Thema hat man bereits verraten: OnePlus-Smartphones werden einen Theme Store bekommen. Diese soll mit OxygenOS 12, also mit Android 12, Bestandteil der Smartphones werden und sei eine Funktion, die sich viele gewünscht haben.

-->

Mehr Details wollte OnePlus noch nicht verraten, aber die wird es dann am 18. Mai geben. Mit dem Theme Store soll es die Möglichkeit für eigene Themes und auch Wallpaper geben und wer weiß, vielleicht kann man diese auch dort verkaufen.

Flaggschiff-Test 2021: Samsung Galaxy S21 Ultra vs. OnePlus 9 Pro Die Flaggschiff-Reihe geht direkt in die dritte Runde, und zwar muss heute das Samsung Galaxy S21 Ultra gegen das neue OnePlus 9 Pro antreten. Vorab: Es bleibt dabei, wir sind ein Blog mit einer sehr persönlichen Note und vor allem…28. März 2021 JETZT LESEN →

-->