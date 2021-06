OnePlus Tag: Auch OnePlus könnte einen Tracker geplant haben

Bluetooth-Tracker gibt es schon seit Jahren, doch mit dem Markteintritt von Apple und Samsung ist definitiv Schwung in die Sache gekommen und angeblich ist auch OnePlus daran interessiert. Es könnte ein „OnePlus Tag“ für 2021 geplant sein.

Details gibt es noch keine, wir haben bisher nur den Namen. Man darf aber davon ausgehen, dass es ein gewöhnlicher Tracker sein wird, den man dann mit einem Android-Smartphone aufspüren kann – wie bei Apple und Samsung eben auch.

Ich kann den Hype rund um die Tracker nicht ganz verstehen, was aber wohl auch daran liegt, dass ich noch nie sowas wie einen Schlüssel oder so verlegt habe. Es scheint aber eine lukrative Kategorie zu sein, daher kommt es nicht überraschend, dass nun weitere Hersteller so ein Produkt planen – und OnePlus ist wohl dabei.

