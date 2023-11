OnePlus Watch 2 kommt: Neue Smartwatch bringt Überraschung mit

OnePlus plant eine neue Smartwatch und OnLeaks hat bereits die ersten Bilder der neuen OnePlus Watch 2 erstellt und diese an MySmartprice verkauft. Wir wissen also, wie diese am Ende aussehen wird und es gibt dieses Mal noch eine Änderung.

Während es OnePlus bisher selbst probiert und ein eigenes OS entwickelt hat, so wechselt man jetzt ebenfalls zu Wear OS, das behauptet Max, der aber durchaus zuverlässig bei solchen Meldungen ist. Genau genommen wird es Wear OS 4 sein.

Google kann seit dem Neustart von Wear OS also nach und nach Android-Partner überzeugen, es fing bei Version 3 mit Samsung an und mit Version 4 kommen noch mehr Partner dazu. Bei OnePlus stellen sich aber natürlich einige die große Frage.

Kommt die OnePlus Watch 2 nach Deutschland? Ich weiß es nicht, die OnePlus Buds Pro 2 wurden Anfang des Jahres vorgestellt und kamen zu uns. Theoretisch dürfte man diese Smartwatch anbieten, aber hat BBK überhaupt Interesse daran?

