Only Murders in the Building: Dritte Staffel bei Disney+ bestätigt

Aktuell läuft die zweite Staffel von Only Murders in the Building bei Disney+ und bevor es richtig losgeht, hat man schon bestätigt, dass die Serie weitergeht. Eine dritte Staffel wurde bestellt und Steve Martin, Martin Short und Selena Gomez sind wieder dabei. Allerdings hat Disney aktuell noch keine weiteren Details verraten.

Ich gehe mal davon aus, dass wir die nächste Staffel wieder im Frühjahr/Sommer sehen werden und diese für 2023 geplant ist. Die Handlung hat man zum Glück noch nicht verraten, das wäre sonst vielleicht auch ein Spoiler für die aktuell noch laufende Staffel (diese erscheint immer am Dienstag exklusiv bei Disney+).

-->

Unterhaltsame Serie, ich fand die erst Staffel gut und wir schauen aktuell die zweite Staffel. Bisher nicht ganz so gut, wie die erste Staffel, denn da war die Idee noch neu, aber bisher dennoch unterhaltsam und von mir aus kann es auch weitergehen.

Das Vermächtnis der Tempelritter kommt als Serie bei Disney+ zurück Vor etwas mehr als einem Jahr haben wir erfahren, dass Disney ein Comeback für „Das Vermächtnis der Tempelritter“ plant, in den USA sind die Filme als „National Treasure“ bekannt, allerdings gibt es jetzt eine exklusive Serie bei Disney+. Diese Woche…7. Juli 2022 JETZT LESEN →

-->