Only Murders in the Building: Staffel 2 startet im Juni bei Disney+

Only Murders in the Building ist eine exklusive Hulu-Serie, die davon handelt, dass drei Bewohner aus New York einen Podcast über einen Mord starten, der gerade in ihrem Haus passiert ist. Gute Serie, mir hat die erste Staffel viel Spaß gemacht.

Diese Woche hat Disney verraten, wann es weitergeht: Ab dem 28. Juni startet die zweite Staffel von Only Murders in the Building. Und passend dazu hat man einen Teaser veröffentlicht, den ich aber durchaus auch als Trailer durchgehen lasse.

In Deutschland läuft Only Murders in the Building exklusiv bei Disney+, es ist ein Teil von Starz (ich weiß auch nicht, warum man da mehrere Kategorien in der App hat).

