Opel Mokka-e: Preis für Deutschland

VW ID.4: Volkswagen kündigt Elektro-SUV heute an

Der VW ID.4 wird für Volkswagen das vielleicht wichtigste Modell in den nächsten Jahren sein, denn damit will man (im Gegensatz zum ID.3) auf dem kompletten Weltmarkt angreifen. Der Konzern hat hohe Erwartungen an den Elektro-SUV. Heute findet die Weltpremiere…23. September 2020 JETZT LESEN →