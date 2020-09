VW ID.4: Volkswagen kündigt Elektro-SUV heute an

Der VW ID.4 wird für Volkswagen das vielleicht wichtigste Modell in den nächsten Jahren sein, denn damit will man (im Gegensatz zum ID.3) auf dem kompletten Weltmarkt angreifen. Der Konzern hat hohe Erwartungen an den Elektro-SUV.

Heute findet die Weltpremiere des VW ID.4 statt, wobei man vor ein paar Tagen schon das finale Design der Lichter gezeigt hat, die ihr im Beitrag sehen könnt. Ab 17 Uhr deutscher Zeit findet dann das passende Event zum VW ID.4 statt.

Volkswagen spricht davon, dass man das Event ab 17 Uhr live mitverfolgen kann und ich habe auch schon einen Livestream von Volkswagen USA gefunden, wo der VW ID.4 eine große Rolle spielen wird (den ID.3 gibt es dort nämlich nicht).

Wir sind gespannt, was die ersten Medien (Volkswagen hat den VW ID.4 ersten Medien gezeigt, wir waren aber nicht dabei) zum Elektro-SUV in der finalen Form sagen werden und ob die Qualität wirklich besser, als beim VW ID.3 sein wird.

Video: VW ID.4 Livestream

