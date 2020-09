OPLUS: Pete Lau überwacht nun OnePlus, Oppo und Realme

Es gibt eine personelle Veränderung bei OnePlus, wobei sich für OnePlus selbst nichts ändern wird. Pete Lau bleibt CEO von OnePlus, bekommt nun aber eine größere Aufgabe, denn er wird laut Android Authority „OPLUS“ überwachen.

Was ist OPLUS? Das soll eine private Investorengruppe sein, die hinter OnePlus, Oppo und Realme steckt. Der Name wurde erstmals im Mai 2020 gegenüber Fast Company erwähnt, da dementierte man jedoch eine BBK-Zugehörigkeit.

Es steht seit einer Weile im Raum, dass BBK die Marken Oppo, Vivo, OnePlus und Realme besitzt, was aber auch gerne bestritten wird. So wirklich klar sind die Strukturen der chinesischen Smartphone-Hersteller aber eben auch nicht.

Pete remains committed to his role as CEO of OnePlus. At the same time, he has also taken on the role of SVP and chief product experience officer for OPLUS, contributing to product and planning development.