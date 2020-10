Oppo Enco X: Konkurrenz für die Apple AirPods Pro vorgestellt

Die Hersteller orientierten sich vor ein paar Jahren recht zügig an den AirPods von Apple und heute ist das Design eine typische Lösung für kabellose Kopfhörer – obwohl am Anfang viel darüber gelacht wurde. Letztes Jahr legte Apple mit den AirPods Pro nach und präsentierte eine neue Version mit ANC an Bord.

Oppo Enco X mit ANC startet in China

Diese Optimierung kommt nun auch bei der Konkurrenz an und Oppo hat diese Woche den Oppo Enco X vorgestellt. Das ist ein kabelloser Kopfhörer mit einem kürzeren Stängel, als bei aktuellen Enco-Modellen, und ANC gibt es auch dazu.

Der Oppo Enco X besitzt Bluetooth 5.2, eine IP54-Zertifizierung, eine Akkulaufzeit von bis zu 4 Stunden (mit ANC, ohne sind es 5,5 Stunden) und ein Case, was die Akkulaufzeit auf 20 Stunden (mit ANC, ohne sind es 24 Stunden) erhöht. Das Case kann kabellos geladen werden und Oppo bietet insgesamt drei Farben an.

Bisher wurde der kabellose Kopfhörer allerdings nur in China vorgestellt, wo er seit dieser Woche erhältlich ist und knapp 126 Euro (umgerechnet) kostet. Ich könnte mir aber gut vorstellen, dass der Oppo Enco X noch vor Weihnachten für knapp 150 Euro in Deutschland erhältlich sein wird – bestätigt wurde das bisher nicht.

Kabellose Kopfhörer mit ANC, wie der Oppo Enco X, sind im Trend und dürften sich kurz vor Weihnachten prächtig verkaufen. Falls man einen Preis von unter 150 Euro anpeilt und der Sound und ANC überzeugen können, wäre der Oppo Enco X eine gute Option. Wir werden das beobachten und euch auf dem Laufenden halten.

