Oppo: Update-Roadmap für Android 10

Oppo hat heute eine Pressemitteilung verschickt, in der man eine Roadmap für das Update auf Android 10 nennt. Der Hersteller aus China nutzt ColorOS als eigene Benutzeroberfläche, ColorOS 7 basiert auf Android 10. Das neue Oppo Find X2 Pro wird bereits mit ColorOS 7 ausgeliefert, weitere sollen folgen.

Im Juni möchte Oppo das Reno 2 und Reno 2Z mit ColorOS 7 versorgen und im August soll das A91 laut Oppo das Update auf Android 10 bekommen. Das Oppo A91 wurde diese Woche für Deutschland angekündigt und hätte ehrlich gesagt ruhig schon mit Android 10 auf den Markt kommen dürfen.

Oppo ist nun offiziell in Deutschland vertreten und baut das Portfolio gerade aus. Beim Support stehen wir noch am Anfang, das wird man erst in ein paar Monaten beurteilen können. Glänzen tut man beim Start jedenfalls nicht, denn Modelle wie das Oppo Reno 2 kosten über 450 Euro und da sollte Android 10 Standard sein.

Video: Oppo Find X2 Pro im Test

Flaggschiff-Jahr 2020: Oppo Find X2 Pro vs. Huawei P40 Pro Das Flaggschiff-Jahr geht weiter und der Gewinner vom ersten Vergleich, das Oppo Find X2 Pro, muss sich heute dem neuen Huawei P40 Pro stellen. Oppo möchte 2020 in Deutschland durchstarten und schickt mit dem Find X2 Pro ein imposantes Flaggschiff…5. April 2020 JETZT LESEN →

