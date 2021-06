Oppo, Vivo, OnePlus und Realme: Ein Blick auf BBK Electronics

Ich spreche hier immer gerne BBK Electronics, wenn es um Oppo, Vivo, OnePlus, Realme oder nun auch IQOO geht. Die Marke ist mittlerweile die Nummer 1 auf dem Weltmarkt, wenn man alle Untermarken zusammenfasst, doch kennt sie kaum einer im Westen und auch die Marken selbst sprechen gar nicht gerne darüber.

Vivo bezeichnet sich immer wieder als komplett unabhängig, Oppo und OnePlus arbeiten immerhin öffentlich zusammen, Realme ist als ehemalige Untermarke von Oppo bekannt und IQOO als ehemalige Untermarke von Vivo. Man sieht oft die Gemeinsamkeiten bei den Geräten, doch was steckt eigentlich genau dahinter?

Wie wurde BBK die Nummer 1?

Dieser Frage ist TechAltar vor ein paar Wochen (er hat mal drei Jahre für Oppo gearbeitet) auf den Grund gegangen und da ich mich gerade wieder näher damit beschäftigt habe, wollte ich das Video hier einfach mal geteilt haben. Auch, um in Zukunft bei Fragen einfach auf diesen Beitrag im Blog linken zu können.

Wer sich näher mit Technik beschäftigt, der wird die Struktur sicher grob kennen, doch auch für mich waren da viele interessante und neue Details dabei. Das Video hilft, um mal einen guten Eindruck von BBK und dem Gründer zu bekommen.

So versteht man auch besser, warum Marken wie Realme vielleicht noch neu bei uns in Europa sind, aber dennoch so schnell mit neuen und attraktiven Geräten angreifen können. Kombiniert man alle Marken von BBK, dann blickt man hier wie gesagt auf ein Unternehmen, welches weltweit die Nummer 1 vor Samsung ist.

