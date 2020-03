Oppo Watch: Smartwatch kommt bald

Oppo hat heute das Find X2 (Pro) offiziell vorgestellt, doch eines Sache hat nicht nur mich gewundert: Wo war die Oppo Watch? Immerhin gab Oppo vorher selbst bekannt, dass man die Oppo Watch zusammen mit dem Flaggschiff vorstellen möchte.

Oppo Watch soll international erhältlich sein

Die Smartwatch, die mit ColorOS Watch ausgestattet ist (nutzt Android als Basis, also Wear OS?) und zu der es schon einige Leaks und offizielle Bilder gab, kommt später. Aber sie soll international starten. In China startet der Verkauf am 24. März.

Laut Oppo verdient die Smartwatch ein eigenes Event, dennoch hat man sie irgendwie auf einem eigenen Teil des Events für China vorgestellt und es gibt auch eine richtige Pressemitteilung. Dort zeigt man Bilder von einer eigenen Keynote.

Es gibt zwei Versionen, eine mit 1,6 Zoll (41 mm) und eine mit 1,9 Zoll (46 mm) Display, eine EKG-Funktion, schnelles Laden und mehr. Die Oppo Watch besitzt auch die Option für eine eSIM und man kann sie unabhängig vom Smartphone benutzen.

In China geht es bei 245 Euro los und wir schauen mal, was sich Oppo für den globalen Markt überlegt hat. Zum Abschluss habe ich euch noch das Produktvideo der Oppo Watch eingebunden, wir werden die Smartwatch natürlich weiter verfolgen.

