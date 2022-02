Oscars 2022: Das sind die Nominierungen

Auch in diesem Jahr werden wieder die jährlichen The Academy Awards verliehen, besser bekannt als Oscars. Im März sind also alle Augen der Filmbranche auf das Dolby Theatre in Los Angeles gerichtet, wenn es heißt „And the Oscars goes to…“.

Heute wurden die Nominierungen für die Oscars verkündet und ich habe euch weiter unten ein paar Highlights aufgeschrieben. Das sind nicht alle Kategorien, da viele Dinge wie Haarstyling eher speziell sind und sicher nicht alle interessieren.

-->

Wer mehr wissen will, der schaut auf der Webseite der Academy vorbei, dort gibt es heute die Übersicht mit allen Nominierungen. Der große Gewinner ist Dune, den ich aber auch empfehlen kann. Es war noch kein extrem starkes Jahr, das Kino und die Filmbranche erholen sich gerade erst ganz langsam von der langen Pandemie.

Oscars 2022: Die Nominierungen

Best Picture

Dune

CODA

Belfast

King Richard

Licorice Pizza

Don’t Look Up

West Side Story

The Power of The Dog

Drive My Car

Nightmare Alley

Best Documentary Film

Flee

The Rescue

Summer of Soul

Writing With Fire

Attica’ ‘Acension

Best International Film

Flee

Lunana: A Yak In The Classroom

Drive My Car

The Hand of God

The Worst Person in the World

Best Director

Jane Campion

Steven Spielberg

Kenneth Branagh

Ryusuke Hamaguchi

Paul Thomas Anderson

Best Cinematography

Dune

West Side Story

Nightmare Alley

The Power of The Dog

The Tragedy of Macbeth

Best Visual Effects

DuneShang-Chi

No Time To Die

Spider-Man No Way Home

Free Guy

Best Animated Short Film

Bestia

Boxballet

Robin Robin

Affairs of the Art

The Windshield Wiper

Best Actress

Kristen Stewart

Olivia Colman

Nicole Kidman

Jessica Chastain

Penelope Cruz

Best Actor

Will Smith

Andrew Garfield

Denzel Washington

Benedict Cumberbatch

Javier Bardem

Best Supporting Actress

Kirsten Dunst

Aunjanue Ellis

Ariana DeBose

Jessie Buckley

Judi Dench

Best Supporting Actor

J.K Simmons

Troy Kotsur

Ciaran Hinds

Jesse Plemons

Kodi Smit-McPhee

Best Costume Design

Dune

Cruella

Cyrano

West Side Story

Nightmare Alley

Best Sound

Dune

Belfast

No Time To Die

West Side Story

The Power of The Dog

Best Original Score

Dune

ENCANTO

Don’t Look Up

Parallel Mothers

The Power of The Dog

Best Original Song

“No Time To Die” by Billie Eilish

“Be Alive” by Beyoncé

“Dos Oruguitas” by Sebastián Yatra

“Down to Joy” by Van Morrison

“Somehow You Do” by Diane Warren

Best Original Screenplay

Belfast

King Richard

Licorice Pizza

Don’t Look Up

The Worst Person in The World

Best Adapted Screenplay

Dune

CODA

Drive My Car

The Lost Daughter

The Power of The Dog

