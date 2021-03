Outbank bekommt Währungsumrechner

Die Multibanking-App Outbank hat aktuell ein Update erhalten. Die neue Version bringt einen Währungsumrechner mit.

Wer in Outbank neben Euro-Konten auch ausländische Banken oder Crypto-Konten nutzt, dem wird die aktuelle Neuerung vermutlich gefallen. Ein Währungsumrechner ist nämlich nun direkt in der App integriert. Den Währungsrechner gibt es ab Version 2.38.0 für alle Plattformen – also auf Android, Huawei, iOS, iPadOS und macOS.

User können damit ihre Kontostände der Fremdwährungs- und Crypto-Konten in Euro umrechnen lassen. In der Kontenliste erscheinen somit alle Beträge in Euro umgerechnet und das mit tagesaktuellem Wechselkurs. Dieser basiert auf den Kursen der Europäischen Zentralbank und „CoinGecko“.

In zwei Schritten kann der Währungsumrechner aktiviert werden:

Öffne die Kontoeinstellungen des jeweiligen Fremdwährungs- oder Crypto-Kontos, indem du in der Umsatzliste des Kontos auf den Kontonamen klickst oder tippst. Aktiviere den Schalter „Währungen umrechnen” beim Punkt „Einstellungen” – schon erscheint der Kontostand künftig als EUR in deiner Kontenliste.

Ist der Schalter aktiv, sieht man in den Kontoeinstellungen zwei Salden: einmal als „Saldo“ in der Originalwährung, einmal als „Saldo (umgerechnet)“ in der umgerechneten Form. In der Kontenliste ist der Saldo umgerechnet, in der Umsatzliste wiederum in der Originalwährung. Den aktuellen Kurs sieht man in den Kontoeinstellungen des jeweiligen Kontos.

