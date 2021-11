Outbank wurde verkauft, das Abomodell kommt

Die Finanz-App Outbank wurde verkauft. Das bedeutet, Outbank verlässt die Aboalarm GmbH – und somit das Verivox und Pro7Sat1 Universum – und ist nun Tochterunternehmen einer anderen Gesellschaft.

Das Team hinter der App wechselt „geschlossen“ zur Outbank GmbH, einer Tochtergesellschaft der FP Finanzpartner AG, einem deutschen Finanzberatungsunternehmen. Dort soll Outbank eigenständig betrieben und weiterentwickelt werden. Mit dem Update 2.40.0 werden außerdem die Funktionen Verivox-Vertragswechsel und aboalarm-Vertragskündigung aus der App entfernt.

-->

Der Fokus soll zukünftig voll auf dem Thema „Banking“ liegen. Finanziert werden soll das alles über White-Label-App-Lösungen und ein Abomodell für Endnutzer, welches allerdings erst zu einem späteren Zeitpunkt starten soll. Was Outbank zukünftig kosten und bieten wird, ist also aktuell noch unklar.

Die Outbank-App soll die Finanzdaten nach „Zero-Knowledge-Prinzip“ weiterhin ausschließlich auf dem Endgerät des Users verschlüsselt speichern. Bestehende Nutzer können von einem Widerspruchsrecht Gebrauch machen und ihre Daten exportieren, so wie es Outbank beschreibt.

Ehrlich gesagt bin ich bei der Meldung erstmal zusammengezuckt. Outbank ist meine Haupt-Finanzapp und somit ein zentraler Anlaufpunkt für mich. Nur: Finanzen sind ein sensibles Thema und von der „FP Finanzpartner AG“ habe ich schlicht noch nie gehört. Ein faires Abomodell würde mich weniger stören. Ich warte nun erstmal die Entwicklungen ab.

Liebe*r Outbanker*in,

die Outbank Banking-App und das Outbank Team gehören nun zur Outbank

GmbH, Passauer Straße 16, 94474 Vilshofen an der Donau. Die Outbank

GmbH ist eine Tochtergesellschaft der FP Finanzpartner AG. Dort wird

Outbank nicht nur stabil betrieben, sondern auch konsequent

datengeschützt weiterentwickelt.

Was bedeutet das für dich als Nutzer?

Falls du Outbank dauerhaft weiternutzen möchtest, benötigen wir deine

Zustimmung, um deinen Nutzungsvertrag an die Outbank GmbH übertragen zu

können. Diese Zustimmung kannst du einfach beim Download des neuen

Outbank-Updates aus deinem App Store erteilen.

Nur mit deiner Zustimmung werden wir, die Aboalarm GmbH, deinen Outbank-

Nutzungsvertrag einschließlich deiner bei uns gespeicherten Profildaten

auf die Outbank GmbH übertragen. Dies umfasst alle Daten, die in

Verbindung mit deiner Outbank ID stehen wie Outbank ID (E-Mail),

Vorname, Nachname, Profilbild, Geräteinformationen, Support-

Kommunikation inkl. Anhänge sowie In-App-Purchase-Informationen.

In deinem App Store steht dir hierfür ein Update der Outbank-App zur

Verfügung (Release 2.40.0). Nachdem du das Update (Release 2.40.0)

installiert hast, kannst du in der App bis zum 31.01.2022 der

Übertragung deines Outbank-Nutzungsvertrags einschließlich der

Profildaten auf die Outbank GmbH sowie den Allgemeinen

Geschäftsbedingungen der Outbank GmbH zustimmen.

Sofern du nicht bis zum 31.01.2022 zustimmst oder deine bereits

erteilte Zustimmung bis zum 31.01.2022 widerrufst, endet dein Vertrag

mit uns mit Fristablauf automatisch. Ohne Zustimmung zur Übertragung

deines Outbank-Nutzungsvertrages kannst du die App allerdings nicht

mehr in gewohnter Form nutzen. Deshalb solltest du rechtzeitig vor

Fristablauf deine Profil- und Finanzdaten exportieren:

Deine Profildaten kannst du über die Exportfunktion unter

https://export.outbankapp.com vor Fristablauf exportieren oder auch

selbst löschen. Sofern dies nicht erfolgt ist, werden wir deine

Profildaten nach Fristablauf sperren und nach Ablauf etwaiger

gesetzlicher Aufbewahrungspflichten löschen.

Deine sensiblen Finanzdaten waren und sind weiterhin ausschließlich

lokal und verschlüsselt auf deinem Endgerät gesichert. Durch das Zero-

Knowledge-Prinzip werden sie weder auf externen Servern gespeichert

noch an Dritte weitergegeben. Weder die Aboalarm GmbH noch die Outbank

GmbH haben Zugriff auf oder Einblick in deine Finanzdaten und können

diese somit auch nicht sichern, übertragen und/oder löschen. Mit dem

Update (Release 2.40.0) steht dir daher in der App ganz bequem eine

zusätzliche Funktion zur Verfügung, mit der du deine Finanzdaten

exportieren und so sichern kannst. Für den Export hast du bis zum

31.01.2022 Zeit. Bitte denke daran, dass ein Export der Finanzdaten

nicht mehr möglich ist, wenn du die Outbank App einschließlich Outbank

ID löschst.