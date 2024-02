Paketversand 2.0: DHL startet Testphase für handschriftliche Labels

DHL testet in ausgewählten Regionen eine Methode für den Paketversand ohne gedrucktes Label. Dies kennt man bereits in ähnlicher Form vom Briefversand.

Die Kunden haben die Möglichkeit, lediglich die Paket-ID per Hand auf den Karton zu schreiben. Bei dem als „Pickup without Printer“ bezeichneten Verfahren erhalten die Kunden eine Paketankündigung per E-Mail oder App. Anschließend kann er eine kostenlose Paketabholung in Auftrag geben und die PAK-ID (beginnend mit „PAK“) seiner online erworbenen Paketmarke mit einem Filzstift gut leserlich auf das Paket schreiben.

Das Verfahren befindet sich derzeit in der Pilotphase und die berechtigten Kundinnen und Kunden werden von DHL per E-Mail über die Teilnahmemöglichkeit informiert. Für Kunden, die ihr Paket persönlich abgeben möchten, besteht weiterhin die Möglichkeit, den mobilen Paketaufkleber (QR-Code) auf dem Handy vorzuzeigen, um den Prozess des gedruckten Aufklebers zu umgehen.

Wichtig ist, dass die Frankierung per Stift derzeit nur bei Paketen in Kartonverpackungen funktioniert und nicht bei unverpackten Retouren an Amazon. DHL betont die Lesbarkeit des handgeschriebenen Codes, da Pakete mit unleserlich geschriebener ID nicht mitgenommen werden können.

