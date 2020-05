Paper Mario: The Origami King für Nintendo Switch vorbestellen

Nintendo kündigte vor ein paar Tagen etwas überraschend ein neues Premium-Spiel für die Switch an. Am 17. Juli wird Paper Mario: The Origami King exklusiv für die Nintendo Switch erscheinen und man kann es bereits vorbestellen.

Aktuell fehlen leider noch die Gameplay-Videos von Nintendo, aber ich gehe mal davon aus, dass wir da im Juni die ein oder andere Treehouse-Folge sehen werden und Nintendo das Switch-Spiel auch etwas ausführlicher zeigen wird.

-->

Falls ihr euch aber schon sicher seid, dass das neue Paper Mario: The Origami King ein Pflichtkauf ist, dann könnt ihr es auf diversen Wegen vorbestellen. Die UVP liegt bei 59,99 Euro und ausgeliefert wird Paper Mario dann am 17. Juli.

