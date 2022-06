Pay TV: Zattoo startet Plus Entertainment und Plus Sport

Der TV-Streaming-Anbieter Zattoo erweitert sein Zattoo Plus Angebot. Ab sofort kann Zattoo Plus Entertainment, bestehend aus 15 Pay-TV-Sendern sowie Zattoo Plus Sport mit sechs zusätzlichen Sport-Sendern abonniert werden.

Eines vorweg: Die neuen Pakete richten sich an alle Nutzer mit einem bestehenden Premium oder Ultimate Abo. Ohne bestehendes Abo sind sie also nicht buchbar.

Zattoo Plus Entertainment umfasst 15 Pay-TV-Sender und ist für 9,90 Euro im Monat zusätzlich zu einem bestehenden Zattoo Ultimate oder Premium Abonnement buchbar. Im Paket enthaltene Sender sind Warner TV Comedy, Warner TV Film, Warner TV Serie, Kabel Eins CLASSICS, ProSieben FUN, Sat.1 emotions, RTL Crime, RTL Passion, RTL Living, GEO Television, Spiegel Geschichte und Curiosity Channel powered by SPIEGEL. Neu hinzugekommen sind die Sender Discovery Channel, Animal Planet und KinoweltTV.

Zattoo Plus Sport enthält sechs Sender, die für 5,90 Euro im Monat über den Zattoo Shop hinzugebucht werden können. Zu den angebotenen Sendern gehören sport1+, SPORTDIGITAL FUSSBALL, auto motor und sport Channel, Motorvision TV, eSports1 sowie neu Eurosport 2.

Abonnenten von Zattoo Plus Entertainment und Zattoo Plus Sport schauen alle Sender in Full-HD-Bildqualität sowie auf Apple TV, Amazon Fire TV und Android TV mit Dolby Digital Plus. Zusätzlich können die Sender parallel von bis zu zwei oder drei Personen gleichzeitig gestreamt werden. Beide Pakete können vorab 30 Tage kostenlos getestet werden.

