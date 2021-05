PAYBACK Fuel&Go startet offiziell an ARAL-Tankstellen

Aral und PAYBACK bieten in Deutschland ab sofort das Bezahlen von Kraftstoffen direkt an der Zapfsäule an. Darüber hatten wir euch bereits vorab informiert.

Der neue Service „PAYBACK Fuel & Go“ wird in einem ersten Schritt an rund 400 ausgewählten Aral Tankstellen deutschlandweit eingeführt. Kundinnen und Kunden können dort mit der PAYBACK-App mobil an der Zapfsäule bezahlen und dabei Punkte sammeln. Bis Oktober 2021 soll diese Neuerung dann sukzessive auf über 2.000 Tankstellen ausgerollt werden.

Zur Nutzung von „PAYBACK Fuel & Go“ wird der Service an der Aral Tankstelle in der PAYBACK-App geöffnet, die entsprechende Zapfsäule und der Wunschbetrag oder die Wunschmenge gewählt.

Die App fragt dazu über die Standortfreigabe des Mobilfunkgeräts beim Händler ab, ob die Tankstelle die Funktionalität Fuel&Go unterstützt und ruft bei positiver Rückmeldung die am Standort des Users verfügbaren Zapfsäulen ab.

PAYBACK Fuel&Go: Kaufbeleg kommt per E-Mail

PAYBACK fragt sodann beim Abrechnungspartner eine Zahlungsautorisierung für den Tankvorgang an, nach deren Erteilung Kraftstoff getankt werden und der Händler mit seinem Abrechnungspartner die Zahlung abwickeln kann. Bei Auswahl von „Volltanken“ wird ein mit dem Abrechnungspartner abgestimmter Betrag autorisiert. Der Zahlungsvorgang wird abgeschlossen, nachdem der Kunden den Zapfhahn wieder korrekt in die Zapfsäule eingehängt hat.

Nach Abschluss des Tankvorgangs und der Transaktion sowie der Zahlungsabwicklung zwischen dem User und dem Händler wird automatisch ein Kaufbeleg generiert und per E-Mail versendet. Der erfolgreiche Abschluss des Zahlungsvorgangs wird außerdem mit dem Gesamtbetrag der Transaktion in der PAYBACK-App angezeigt.

