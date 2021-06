PayPal baut „Später bezahlen”-Angebot aus

PayPal möchte in den kommenden Wochen und Monaten mehrere Erweiterungen seines “Später bezahlen”-Angebots in Deutschland starten.

Mit zusätzlichen Laufzeiten für PayPal Ratenzahlung sowie der neuen Option „Bezahlung nach 30 Tagen“ will PayPal seinen Kunden künftig mehr Auswahl beim Bezahlen anbieten.

Für die Laufzeit der Ratenzahlung können Kunden demnach künftig zwischen 3, 6, 12 und 24 Monaten wählen – bislang war nur eine Rückzahlung über einen Zeitraum von 12 Monaten möglich. Außerdem haben Kunden weiterhin die Möglichkeit, jederzeit Sondertilgungen oder eine vorzeitige vollständige Rückzahlung vorzunehmen, ohne dass hierfür Gebühren anfallen.

PayPal Ratenzahlung steht für Einkäufe zwischen 99 und 5.000 Euro zur Verfügung. Die Option erscheint im Rahmen des Bezahlprozesses im Onlineshop automatisch nach dem Einloggen ins PayPal-Konto.

Neue Option: Bezahlung nach 30 Tagen

Die „Bezahlung nach 30 Tagen“ können Kunden zukünftig nach dem Einloggen in ihr PayPal-Konto auswählen und „vorbehaltlich positiver Kreditwürdigkeitsprüfung“ den Kauf wie gewohnt per PayPal abschließen. Die Bezahlung nach 30 Tagen erfolgt dann automatisch per Lastschrifteinzug, der Kunde muss also keine Überweisung mehr tätigen.

Der Service ist laut PayPal für Händler und Verbraucher mit keinen zusätzlichen Kosten verbunden. Zudem können Kunden gegen „eine geringe Gebühr“ das Zahlungsziel weiter verlängern. Händlern steht künftig ein „Später bezahlen”-Button zur Verfügung, den sie in ihren Onlineshop integrieren können.

