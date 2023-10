Meine Meinung zum Apple Feingewebe Case nach einem Monat

Apple rückt den Umweltschutz noch mehr in den Fokus und das ist gut und wichtig und dürfte niemand, der Wissenschaft versteht, kritisch sehen. Man kann darüber streiten, ob Apple zu viel Greenwashing betreibt und ja, zum Teil tun sie das auch.

Was aber sicher ist: Leder ist Geschichte. Es ist ein Material, was viele mögen, es ist aber nicht nachhaltig. Die Lösung für Apple: Feinwoven oder Feingewebe, wie man es in Deutschland nennt. Komischer Name, aber das ist wieder ein anderes Thema.

Seit dem Apple iPhone 15 Pro (Max) begleitet mich auch das Feingewebe Case im Alltag und ich habe lange gebraucht, um mir eine Meinung zu bilden. Mittlerweile bin ich zu einem ersten Fazit gekommen, aber habe dabei vier Stufen durchlebt.

Video: Apple Feingewebe Case im Test

Apple Feingewebe Case: Meine 4 Stufen

Apple Keynote: Mir war klar, dass sich Apple von Leder trennt und man hat das auf der Keynote auch gut verkauft. Der Schritt zu Stoff hat mich überrascht, aber da ich damit bei der Pixel-Reihe von Google eine positive Erfahrung gemacht habe, war ich sehr gespannt darauf. Optisch sah es auf den Bildern ganz gut aus, es fing positiv an. Erster Eindruck: Das setzte sich auch beim ersten Eindruck direkt fort, denn auf den ersten Blick sieht die Rückseite gut aus und ich mag diese Stoffoptik. Die schwarze Hülle auf einem schwarzen iPhone gefällt mir und das ist auch bis heute meine Meinung. Ich nutze zwar im Alltag nur selten ein Case, aber ich dachte mir, dass das die beste Option wird. Die erste Woche: Doch nach der ersten Woche gab es direkt Kritik und auch bei mir waren schnell Einkerbungen zu sehen. Der positive Effekt war weg, auch wenn mein Case bis heute nicht so schlimm wie bei manchen Nutzern aussieht. Vermutlich auch, weil ich es nur in der Hosentasche und nicht mit einem Schlüssel oder anderen Dingen kombiniere. Aber ja, auch ein Fingernagel kann schnell für eine Abnutzung sorgen, das ging mir ebenfalls viel zu schnell. Nach einem Monat: Nach der ersten Woche blieb es dann dabei und da mir auch gebrauchtes Leder nicht gut gefällt und ich allgemein kein Fan von abgenutzten Dingen bin, wurde der Eindruck besser und war okay. Es ist halt so, kein Material ist perfekt. Dafür verschlechterte sich der Eindruck bei der Haptik, denn der Rand fühlt sich oft billig und nach Plastik an, die Tasten haben schlechtere Druckpunkte als früher und das Case kann oft etwas rutschig in der Hand sein. Vor allem im Sport, wo ich eher ein Case nutze, ist mir das häufiger aufgefallen.

Apple Feingewebe Case: Mein Fazit

Der letzte Eindruck ist bis heute geblieben. Ich kann mit ein paar Einkerbungen auf der Rückseite leben, das finde ich ähnlich schlimm/charmant wie bei Leder. Doch der Rand ist nicht mein Fall, denn er fühlt sich nicht hochwertig an und sorgt doch für eine schlechtere Haptik. Ein Ledercase ist für mich am Ende einfach griffiger.

Ich bin allerdings nicht komplett unzufrieden und habe mittlerweile auch eine klare Meinung zum Feingewebe Case für das Apple iPhone 15 Pro (Max). Es wäre ein gutes Einsteigercase und ein perfekter Ersatz für das schlechte Silikoncase. Es ist mit Blick auf die Haptik aber kein Premiummaterial, bei dem ich an 70 Euro denke.

Ich würde es für 30 bis 35 Euro empfehlen und von mir aus auch 39 Euro, wenn es von Apple selbst kommt und man ein paar Euro mehr für das Logo zahlt. Wäre ich also Apple, würde ich diese Version langfristig als günstige Option etablieren und nach der ganzen Kritik schauen, dass ich etwas Hochwertigeres als Case finde.

Mir waren viele Beiträge viel zu kritisch, so schlimm ist es nicht, aber das ist so ein Ding bei Apple, dass es gerne in Extreme abdriftet. Die einen feiern alles ab und auf der anderen Seite spricht man vom Untergang. Die Wahrheit pendelt sich dann oft in der Mitte ein und Apple ist es komplett egal, denn man verkauft die Produkte.

Ich bin aber mal gespannt, ob das hier auch der Fall sein wird, denn ich bin mir nicht sicher, ob die Kunden von Apple dieses Feingewebe Case wirklich als neue und vor allem sehr teure Alternative für Leder annehmen. Drittanbieter freut es derzeit, ich habe auch das aktuelle Case von Mujjo hier und da knallen sicher die Sektkorken.

Schwieriges Thema, bei dem es keine objektive Meinung gibt. Den einen wird das Case gefallen, anderen nicht. Einigen ist die Umwelt egal, anderen nicht. Mir ist sie nicht egal und ich befürworte die Strategie von Apple. Nur die erste Lösung ist in meinen Augen nicht optimal. Wobei ich sie okay finde, nur eben etwas zu teuer.

⋆Kommt über diesen Affiliate-Link ein Einkauf zustande, wird mobiFlip.de u.U. mit einer Provision beteiligt. Für Dich entstehen dabei keine Mehrkosten.

-->