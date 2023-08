Penny Mobil und ja! mobil: Dauerhaft mehr Datenvolumen im Telekom-Netz

Beim Mobilfunkangebot der REWE Group erhalten Kunden ab morgen, den 8. August 2023 dauerhaft mehr Daten zum gleichen Preis. Das verwundert etwas, denn erst im Juli war das Volumen nach oben angepasst worden.

Sowohl bei ja! mobil als auch bei Penny Mobil werden die Tarife Smart, Smart Plus und Smart Max mit mehr Datenvolumen ausgestattet. Am Preis ändert sich dabei nichts. Neukunden können die aufgewerteten Prepaid-Tarife ab morgen buchen. Auch Bestandskunden erhalten das neue Datenvolumen automatisch zum nächsten Abrechnungszeitraum und zum gleichen günstigen Preis. Es ist kein Wechsel in einen neuen Tarif notwendig.

Prepaid Smart Tarif jetzt mit 5 GB Datenvolumen

Beim Smart Tarif gibt es für Kunden ab sofort 5 GB (statt 4 GB), beim Smart Plus Tarif 01 GB (statt 8 GB) und beim Smart Max Tarif 20 GB (statt 16 GB). Die Mobilfunktarife von ja! mobil und Penny Mobil werden von der REWE Group angeboten und von der congstar Services GmbH als Partner im LTE-Netz der Telekom realisiert.

Die dauerhaft aufgewerteten Tarife von ja! mobil und Penny Mobil auf einen Blick:

Prepaid Smart Max Tarif mit 20 GB für 19,99 Euro

20 GB (statt 16 GB) Datenvolumen

Surfen im LTE-Netz mit max. 25 Mbit/s

Telefon- und SMS-Flat in alle dt. Netze

Kosten: 19,99 Euro pro 4 Wochen

Prepaid Smart Plus Tarif mit 10 GB für 12,99 Euro

10 GB (statt 8 GB) Datenvolumen

Surfen im LTE-Netz mit max. 25 Mbit/s

Telefon- und SMS-Flat in alle dt. Netze

Kosten: 12,99 Euro pro 4 Wochen

Prepaid Smart Tarif mit 5 GB für 7,99 Euro

5 GB (statt 4 GB) Datenvolumen

Surfen im LTE-Netz mit max. 25 Mbit/s

Telefon- und SMS-Flat in alle dt. Netze

Kosten: 7,99 Euro pro 4 Wochen

Der Prepaid Basic Tarif mit 1 GB Datenvolumen und 100 Freiminuten in alle deutschen Netze sowie 9 Cent pro SMS wird weiterhin für 4,99 Euro pro 4 Wochen angeboten. Das 6-Monats-Paket kann ausschließlich online gebucht werden, die Tarife Smart Max, Smart Plus, Smart und Basic sind auch in den REWE Märkten (ja! mobil) und in den Penny Märkten (Penny Mobil) vor Ort erhältlich.

In unserem Tarifvergleich für Mobilfunktarife kann das persönliche Nutzungsverhalten vorab festgelegt werden, um bestmöglich zugeschnittene Tarife zu finden.

Bitte aktivieren Sie JavaScript, um den Tarifvergleich zu nutzen.

