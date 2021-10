PepsiCo Deutschland führt Nutri-Score ein

Dr. Oetker führt Nutri-Score ein

Dr. Oetker führt Nutri-Score auf allen Produkten ein. Dieser soll einen groben Anhaltspunkt in Sachen Nährwerte bieten. In allen Dr. Oetker Ländern, in denen der Nutri-Score legitimiert ist, wird das Kennzeichnungsmodell bis spätestens Ende 2023 vorn auf der Packung sämtlicher…29. September 2021