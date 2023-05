Peridot: Neues AR-Spiel soll Erfolg von Pokémon Go anknüpfen

Niantic feierte mit Pokémon Go einen der größten Erfolge aller Zeiten, wenn es um AR-Spiele (Augmented Reality) geht. Doch das ist keine eigene Marke von Niantic und daher sucht man seit dem nach einem neuen Hit, der an den Erfolg anknüpft.

Vor ein paar Monaten kündigte man Peridot an, was an „die Magie“ von Pokémon Go vor ein paar Jahren anknüpfen soll. Ob das gelingt? Ich glaube es zwar nicht, aber ihr könnt ihr ab sofort selbst von diesem neuen AR-Spiel überzeugen:

Ich verstehe ja, warum Niantic das macht und wohin man will, diese kleinen AR-Wesen sehen ganz putzig aus und falls ein Erfolg kommt, kann man viele Dinge (Plüschtiere) damit erstellen. Doch da selbst Harry Potter und Co. als AR-Spiel gescheitert sind, glaube ich mittlerweile, dass Pokémon Go eine Ausnahme bleibt.

Pokémon-Entwickler kündigen ganz neues Action-Adventure an Game Freak kennen die meisten von euch sicher von der Pokémon-Reihe, auch wenn das Team hin und wieder andere Projekte entwickelt. Ein solches hat man diese Woche angekündigt, wenn auch […]10. Mai 2023 JETZT LESEN →

-->