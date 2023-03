Peridot: Neue AR-Spiel soll an „die Magie“ von Pokémon Go anknüpfen

In der aktuellen Meldung zum Launch von Peridot, einem neuen Spiel von Niantic, welches übrigens am 9. Mai weltweit erscheint, träumt David, der Creative Director des Spiels, vom Sommer 2016. Diese war ein „magischer Moment“ für Niantic.

Es war der große Hype rund um Pokémon Go, falls ihr euch nicht mehr an diesen erinnern könnt. Das AR-Spiel erlebte einen unglaublichen Aufstieg hin und war in sämtlichen Medien ein Thema, ich meine sogar, dass die Tagesschau berichtete.

Niantic auf der Suche nach dem neuen Hit

Seit dem versucht Niantic diesen Erfolg zu wiederholen, doch es gelingt nicht. Und auch die Konkurrenz konnte kein zweites Pokémon Go aufbauen. Es bleibt bis heute ein Unikat, auch wenn man immer wieder neue Anläufe startet, wie mit der extrem beliebten Marke „Harry Potter“ (schon eingestellt) oder einem ersten NBA-Spiel.

Jetzt soll es eine Art modernes Tamagotchi sein, das Spiel wurde vor etwa einem Jahr vorgestellt und soll dann pünktlich zum Frühjahr starten. Die optimale Zeit für AR-Spiele. Die App für iOS ist schon online und die App für Android ebenfalls.

Ich bin skeptisch, denn wenn es schon extrem beliebte Marken wie Harry Potter, die meistens ein Garant für Erfolg sind, nicht richten können, wie soll das mit einer ganz neuen Marke gelingen? Ja, jede Marke hatte mal einen Anfang, aber AR-Spiele sind eben nicht so populär, das in Kombination mit diesem Konzept … ich weiß es nicht.

Wir werden sehen, ob Niantic einen Hit auf die Beine gestellt hat, das wird man sich sicher wünschen, denn bei Pokémon Go nutzt man ein lizenziertes Produkt und hier hätte man eine eigene Marke. Keine Abgaben, komplette Kontrolle, Merchandise.

Die Optik eines Plüschtiers ist sicher kein Zufall.

Ich will nicht zu skeptisch sein, aber ich glaube mittlerweile, dass Pokémon Go nur ein Zufallstreffer war, dessen extremer Erfolg täuscht. AR-Spiele sind gar nicht so beliebt und die Zukunft, jedenfalls noch nicht. Als AR-Unternehmen, welches sogar nebenbei eine AR-Brille entwickelt, wird mir Niantic da aber sicher nicht zustimmen.

