Peugeot 408: Komplett neues Modell wird im Juni gezeigt

Peugeot hat heute bestätigt, was sich schon länger angedeutet hat. Es wird einen Peugeot 408 geben, der als ein „brandneues Modell in der Produktpalette der Löwenmarke“ eingeführt wird. Es gibt die „Eigenschaften von SUVs mit einer dynamischen Fastback-Silhouette“ (dürfte in die Richtung des Citroën C5X gehen).

Bisher haben wir nur ein erstes Teaserbild der Front, die finale Enthüllung ist dann für Ende Juni geplant – der Peugeot 408 wird international angeboten. Laut Autocar ist mit den exakt gleichen Antrieben wie beim Peugeot 308 zu rechnen, zum Start gibt es also einen Benziner, einen Diesel und auch noch zwei Hybrid-Versionen.

Der Peugeot 308 kommt 2023 auch als Elektroauto, daher werden wir wohl auch einen Peugeot e-408 sehen. Und auch hier ist mit ähnlichen Details wie beim e-308 zu rechnen. Stellantis will bis 2026 rein elektrisch in Europa sein, ich bin mir aber noch nicht sicher, ob man die elektrische Version schon im Juni ankündigt.

Im Mittelpunkt der Entwicklung des neuen PEUGEOT 408 standen – sowohl im Hinblick auf das Design als auch auf die Technik – die Suche nach hoher Effizienz und der Wunsch, neue Erfahrungen zu bieten. Der neue PEUGEOT 408 richtet sich an Fahrerinnen und Fahrer, für die das Fahrzeug ein Vergnügen ist, und bringt eine noch nie dagewesene Faszination in die PEUGEOT Familie.

