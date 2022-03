Opel, Fiat, Peugeot und mehr: Stellantis wird 2026 rein elektrisch

Stellantis hat ein neues Ziel für Europa definiert: Ab 2026 wird man rein elektrisch unterwegs sein. Das betrifft alle Konzernmarken von Stellantis, also Abarth, Alfa Romeo, Chrysler, Citroën, Dodge, DS Automobiles, Fiat, Lancia, Maserati, Opel, Peugeot, Vauxhall und auch Jeep, wo 2023 ein Elektro-Geländewagen kommt.

Über 70 neue Elektroautos bis 2030 geplant

Dare Forward 2030 nennt sich die neue Strategie, die dafür sorgen soll, dass das Unternehmen eine führende Rolle in der Elektromobilität einnehmen kann. Bis 2030 sollen mehr als 70 neue Elektroautos auf den Markt kommen. Auch ein elektrischer Dodge Ram ist geplant, dieser soll allerdings erst 2024 auf den Markt kommen.

Die Nettoerlöse sollen bis 2030 verdoppelt werden, wofür auch das „Premium- und Luxusfahrzeugsegment“ in den Fokus rückt. Hier strebt Stellantis jetzt sogar eine Vervierfachung der Neuwagenumsätze an. Die Gruppe hat mehrere Plattformen für die kommenden Jahre geplant, die speziell für reine Elektroautos ausgelegt sind.

Der Onlinehandel soll übrigens auch in den Fokus rücken, bis 2030 soll ein Drittel des weltweiten Absatzes online erreicht werden. Und auf dem Nutzfahrzeug-Markt möchte Stellantis sogar die Führung übernehmen. Große Ziele für Stellantis, da stehen in den nächsten Jahren also viele spannende Elektro-Ankündigungen an.

