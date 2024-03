Peugeot e-5008 vorgestellt: Neuer Elektro-SUV mit viel Reichweite

Peugeot hat einen weiteren Elektro-SUV für parat, denn diese Woche hat man den Peugeot e-5008 vorgestellt. Dieser „Elektro-SUV der Oberklasse“ nutzt ebenfalls die Plattform STLA Medium und richtet sich bei der Bauform eher an die Familien.

Peugeot e-5008: 500 oder 660 km Reichweite

Bei Peugeot ist man auf die hohe Reichweite von bis zu 660 km stolz, allerdings muss man auch sagen, dass das nur durch den sehr großen Akku von 98 kWh beim e-5008 möglich ist. Daher wundert es mich, dass man mit eher mageren 160 kW am Schnelllader und 11 kW an der AC-Ladesäule lädt, das geht mittlerweile besser.

Immerhin bekommt das 4,8 Meter lange Elektroauto endlich auch mal mehr Power, das war bei Stellantis bisher gerne Einheitsbrei bei den umgebauten Verbrennern.

Wer mit einem Elektromotor an der Vorderachse leben kann, der hat die Wahl, ob er 157 kW (213 PS) oder 170 kW (231 PS) möchte. Neu sind zwei Elektromotoren mit 237 kW (320 PS), wobei es bei Peugeot den bekannten Elektromotor mit 157 kW an der Vorderachse gibt, dieser wird dann von 80 kW an der Hinterachse ergänzt.

Sportlichere Modelle, wie die GTX-Reihe von Volkswagen, setzten eigentlich eher auf mehr Leistung am Heck. Doch das ist nicht der Fokus von Peugeot, das ist ein Auto mit viel Platz, wie zum Beispiel auch bis zu 1815 Liter Kofferraumvolumen.

Einen Preis möchte Peugeot noch nicht nennen, aber es ist auch noch etwas Zeit bis zum Marktstart im Herbst 2024. Der Peugeot e-3008 startet bei 44.900 Euro, man darf also davon ausgehen, dass wir bei unter 50.000 Euro bleiben. Mit ein paar Extras und dem großen Akku zahlt man aber vermutlich eine ganze Ecke mehr.

Optisch gar nicht so schlecht, der Peugeot e-5008 wirkt durchaus hochwertig, ich wundere mich aber wirklich über die Eckdaten dieser Plattform von Stellantis. Vor allem Dinge wie 160 kW bei einer neuen Elektro-Plattform für 2024 sind nicht mehr ganz zeitgemäß. Mal schauen, ob Stellantis das noch etwas optimieren kann.

