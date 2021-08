Philips Hue: Hellere Leuchten sind offiziell

Bei Philips Hue sind einige Neuheiten für den Herbst und Winter 2021 geplant, wir haben ja bereits im Blog darüber berichtet. Im letzten Beitrag war auch von neuen Leuchten mit bis zu 1.100 Lumen die Rede und die sind jetzt bereits offiziell.

Im hauseigenen US-Shop von Philips Hue sind die neuen Birnen mit 1.100 Lumen schon gelistet und dort findet man sowohl die weißen als auch die farbigen Hue-Leuchten. In beiden Fällen gibt es auch Doppelpacks und bei den helleren Hue-Leuchten mit Farbe kann man auch einen Dreier- und Viererpack kaufen.

Eine Ankündigung für Deutschland gibt es bisher noch nicht, wir haben also auch noch keine Preise für euch. Normalerweise wird das neue Hue-Lineup gerne rund um die IFA im September präsentiert, doch da diese in diesem Jahr ausfällt, sieht es im Moment so aus, als ob die Ankündigung etwas früher stattfindet.

Neben der neuen Hue-Generation mit 1.100 Lumen soll übrigens auch noch eine weitere Birne mit bis zu 1.600 Lumen geplant sein. Die ist dann aber etwas größer, da mehr Hitze entsteht. Diese ist im Shop von Philips Hue nicht zu sehen.

