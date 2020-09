Philips Hue: Neuer Lightstrip mit Farbverlauf

Philips hat heute einen neuen Lightstrip vorgestellt, der speziell für TVs und PCs entwickelt wurde. Es ist der erste Lichtstreifen von Hue, der einen Farbverkauf ermöglicht. Bringt man den Philips Hue Play Gradient Lightstrip hinter einem Monitor an, dann passen sich die Farben auch an dessen Inhalt an.

Beim PC benötigt man dafür die Philips Hue Sync Desktop App und beim TV ist noch die Philips Hue Play HDMI Sync Box nötig. Diese ist aber laut Idealo weiterhin recht preisstabil und kostet über 200 Euro. Ein Blick auf die Preise vom neuen Lightstrip mit Farbverlauf zeigen, dass das ein recht teurer Spaß werden kann.

Die Version für TVs mit 55 Zoll kostet 179,99 Euro, die Version für TVs mit 65 Zoll kostet 199,99 Euro und wer 75 Zoll besitzt, der muss 229,99 Euro hinlegen. Der Philips Hue Play Gradient Lightstrip ist in Deutschland, Österreich und der Schweiz ab dem 6. Oktober 2020 erhältlich (TV-Montagezubehör wird mitgeliefert).

