Philips Hue: Starter-Set zusammenstellen und Rabatt erhalten

Seit dem 15. August haben alle User des Philips Hue Shops die Möglichkeit, ihr „persönliches“ Philips Hue Starter-Set zusammenzustellen und darauf 15 Prozent Rabatt zu erhalten.

Mit dem Angebot, das weder an einen konkreten Promotionszeitraum geknüpft ist noch die Eingabe eines Rabattcodes erfordert, will Signify nach eigenen Angaben den ersten Schritt in Richtung eines smart beleuchteten Zuhauses erleichtern.

Um die 15 Prozent Rabatt auf ihr selbst zusammengestelltes Philips Hue Starter-Set zu erhalten, müssen interessierte Kunden ein ausgewähltes Lampen- oder Leuchten-Produkt von der offiziellen Landingpage sowie eine Philips Hue Bridge in ihren Warenkorb legen – anschließend wird der Rabatt von 15 Prozent automatisch vom Gesamtbetrag abgezogen.

Wer mag, kann sein persönliches Start-Set anschließend noch um ein Produkt aus dem Bereich „Zubehör“ erweitern, dessen Preis ebenfalls in die Rabatt-Berechnung miteinfließt.

Philips Hue: Starter-Set für 35 Euro zu haben

Das Philips Hue Starter-Set mit der Hue Bridge sowie zwei 1055 lm (entspricht 75 Watt) Warmweiß-Lampen ist derzeit weiterhin bei Saturn für nur 34,99 Euro versandkostenfrei zu haben. Das ist ein attraktiver Preis für den Einstieg in die Welt von Philips Hue.

Sobald die Aktion abgelaufen ist, findet ihr hier im Preisvergleich den nächstbesten Preis für das Starter-Set.

