Philips Hue stellt neue Außenleuchten und Zubehör vor

Signify erweitert sein Philips Hue Portfolio aktuell um zwei Außenleuchten sowie um ein neues Wandschalter-Modul, das vorhandene Lichtschalter smart macht, und einen neu gestalteten Philips Hue Dimmschalter.

Mit dem neuen Wandfluter Philips Hue Amarant können Außenwände gezielt beleuchtet werden. Die Amarant kann auf dem Boden oder kopfüber an einem überhängenden Dach montiert werden. Als Teil des Niedervolt-Portfolios kann die Leuchte um weitere Leuchten erweitert werden.

-->

Die Outdoor-Wandleuchte Philips Hue Appear verfügt jetzt über eine Oberfläche aus gebürstetem, rostfreiem Edelstahl und ist einfach(er) zu montieren. Die Edelstahl-Wandleuchte liefert einen Lichteffekt nach oben und unten in Weiß und Farbe. Appear kann dank des Steckverbinders laut Signify relativ leicht an der Wand angebracht werden.

Mehr Kontrolle mit neuem Zubehör

Das neue Philips Hue Wandschalter Modul ist eine Ergänzung für jede Philips Hue Einrichtung. Hinter vorhandenen Lichtschaltern eingebaut, ermöglicht das Modul Nutzern, ihre herkömmlichen Schalter in smarte Schalter zu verwandeln. So ist sichergestellt, dass die intelligente Beleuchtung immer erreichbar und an die Stromversorgung angeschlossen ist.

Zusätzlich lassen sich in der Hue App Lichtszenen auswählen und die Funktion des Schalters damit anpassen. Das Philips Hue Wandschalter Modul ist batteriebetrieben und verfügt laut Signify über eine Batterielebensdauer von mindestens fünf Jahren.

Upgrade für den Philips Hue Dimmschalter

Der Philips Hue Dimmschalter hat ebenfalls ein Upgrade verpasst bekommen. Mit dem neu gestalteten Dimmschalter kann die Philips Hue Beleuchtung auch abseits der App kabellos gesteuert werden. Zusätzlich zum Dimmen oder Aufhellen der Raumbeleuchtung können Nutzer mit dem Schalter in Verbindung mit der Hue Bridge ihre bevorzugten Lichtszenen einstellen.

Der Dimmschalter lässt sich mit der Wandhalterung an einer gewünschten Stelle befestigen oder für sich auf einer beliebigen magnetischen Fläche platzieren.

Verfügbarkeit und Preise

Philips Hue Amarant (ab 26. Januar) EUR 149,99 (UVP)

Philips Hue Appear Edelstahl (ab 26. Januar) EUR 149,99 (UVP)

Philips Hue Wandschalter Modul (ab Frühjahr) EUR 39,99 Einzelpack / EUR 69,99 Doppelpack (UVP)

Philips Hue Dimmschalter, neueste Version (ab 26. Januar) EUR 19,99 (UVP)

Roborock S7 offiziell vorgestellt Roborock hat heute einen neuen Saugroboter vorgestellt, den Roborock S7. Der Fokus liegt auf einer besseren Wischfunktion, denn Roborock hat dem neuen Spitzenmodell eine Kombination aus Sonic Mopping und Mop-Lifting spendiert. Das bedeutet, dass der Roborock S7 schneller, als andere…11. Januar 2021 JETZT LESEN →

-->