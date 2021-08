Philips: Neue LED-Lampen sind effizienter

Intelligente Lampen sind das meist genutzte Smart-Home-Produkt

Eine wachsende Anzahl an Menschen hat Smart-Home-Anwendungen installiert. Intelligente Lampen kommen dabei am häufigsten zum Einsatz. Mittlerweile verfügen 41 Prozent der Deutschen über vernetzte Geräte in ihrem Zuhause. 2020 waren es noch 37 Prozent und 31 Prozent im Jahr 2019.