Philips zeigt Hue-Neuheiten für 2022

Es ist IFA und das bedeutet in der Regel auch neue Produkte von Philips Hue. Und auch in diesem Jahr gibt es wieder ein neues Portfolio für Ende 2022 und Anfang 2023. Mit dabei ist eine Lightguide Lampe und der Gradient Lightstrip für den PC.

Philips hat außerdem eine neue White Ambiance Filament Kerze vorgestellt. Das war es eigentlich auch schon für dieses Jahr, das Lineup an Hue-Hardware fällt ein bisschen kleiner aus. Weiter unten gibt es noch die Preise und Termine für euch.

Außerdem wird die Philips Hue Sync App in die normale Hue App integriert, was wir uns schon gedacht haben, da man ja auch schon die Bluetooth App eingestellt und in die normale App integriert hat. Dieser Schritt steht im vierten Quartal 2022 an.

Philips Hue 2022: Preise und Termine

Philips Hue Lightguide Lampe (Q4 2022)

84,99 bis 99,99 Euro

Philips Hue Lightguide Kordelhalterung in Schwarz oder Weiß (Q4 2022)

49,99 Euro

Philips Hue White Ambiance Filament Kerze (13. September)

44,99 Euro (Einzelpack)

64,99 Euro (2er-Pack)

Philips Hue Play Gradient Lightstrip für den PC (13. September)

149,99 Euro (24 bis 27 Zoll)

169,99 Euro (32 bis 34 Zoll)

259,99 Euro (Drei Monitore)

Philips Hue Play Gradient Lightstrip für den PC Starter-Set inklusive Bridge (13. September)

199,99 Euro (24 bis 27 Zoll)

219,99 Euro (32 bis 34 Zoll)

299,99 Euro (Drei Monitore)

