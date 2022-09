Phishing-Versuch: ING verlangt angeblich App-Aktivierung

Die Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen warnt mal wieder vor aktuellen Phishing-Versuchen im Namen der Bank ING.

Demnach hat die Verbraucherzentrale aktuell eine Information erreicht, dass neue Phishing-Versuche gegenüber der Kundschaft der ING um Umlauf sind. Dabei gehen die Täter immer nach dem bekannten Schema vor.

In der E-Mail mit der Betreffzeile „Neue Nachricht vom Sicherheitsteam ⵊNᏀ DⵊВᎪ“ wird behauptet, dass wegen des neuen ING Bankings Überweisungen noch sicherer werden würden. Damit dies auch an die Kundschaft weitergeleitet werden könne, müsse man bis zum 13. September 2022 die App aktivieren. Das soll über einen in der E-Mail enthaltenen Link erfolgen.

Natürlich sollte man solch eine Aufforderung ignorieren und unbeantwortet in den Spamordner verfrachten. Viele E-Mail-Dienste erkennen inzwischen solche E-Mails automatisch als Spam. Wer auf Nummer sicher gehen will, öffnet generell keine Links zu Banken aus E-Mails heraus, sondern surft diese stets direkt an.

