Pick & Go: REWE testet Lebensmitteleinkauf ohne Bezahlvorgang an der Kasse

REWE testet als erster Anbieter in Deutschland das Einkaufen mit der sogenannten „Pick & Go” Technologie. In einem Markt in der Kölner Innenstadt sollen Kundinnen und Kunden ab Spätsommer 2021 die Möglichkeit haben, ihre Einkäufe künftig ohne Bezahlvorgang an der Kasse zu kaufen.

Anfang Mai startet laut REWE der Test für einen ausgewählten Kreis von Mitarbeitenden. Europaweit gehört der Kölner Markt zu den ersten Supermärkten, die hybrides Einkaufen auf diese Art und Weise unter Realbedingungen ermöglichen. Das klassische Einkaufen mit Bezahlen an der Kasse ist allerdings weiterhin fester Bestandteil des Konzeptes.

-->

Check-in per QR-Code

Kunden, die den autonomen Check-out, also das Einkaufen ohne aktiven Kassiervorgang an der Kasse, nutzen wollen, melden sich per spezieller App an der Schranke an. Diese stellt einen QR-Code für den Check-in dar.

Dann können die Kunden alle gewünschten Produkte aus den Regalen nehmen, einpacken – und am Ende einfach aus dem Markt spazieren. Die Rechnung erscheint im Nachgang automatisch in der App. Auch eine Reklamation kann über die App ausgelöst werden.

Zur Umsetzung ergänzt REWE noch einige Details, die schnell klarmachen, wie aufwändig das Verfahren ist:

Intelligente Kameras und Sensoren in den Regalböden sowie weitere Hightech-Bausteine wie Server, Switches und rund sechs Kilometer Highspeed-Netzwerk-Kabel sind das Herzstück des Systems. Die Kundinnen und Kunden sind auf den für den Einkauf erfassten Bildaufnahmen nicht persönlich erkennbar.

Digitale girocard: Aktuelle Zahlen zur Nutzung Die EURO Kartensysteme GmbH hat in dieser Woche einige Zahlen zur digitalen Girocard verlauten lassen. Diese können sich durchaus sehen lassen. Laut einer repräsentativen Online-Umfrage von infas quo im Auftrag der EURO Kartensysteme unter Personen, die die Grundvoraussetzungen für Mobile…6. Mai 2021 JETZT LESEN →

-->