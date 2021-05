Pixel, Nest, Fitbit und mehr: Google plant ersten Store

Google hat das eigene Hardware-Portfolio in den letzten Jahren ausgebaut und bietet mittlerweile auch eigene Smartphones an. Die Zahl der Produkte wächst und auch in diesem Jahr dürften neue Kategorien wie eine Smartwatch folgen.

Der erste Google Store

Daher hat Google diese Woche bekannt gegeben, dass man die Produkte nicht nur online, sondern auch lokal anbieten möchte. Der erste Google Store soll noch in diesem Sommer in New York eröffnet werden (er befindet sich in Chelsea).

Es ist keine leichte Zeit, um einen solchen Store zu eröffnen, doch Google will es dennoch mit diversen Sicherheitsvorkehrungen versuchen. Derzeit ist noch unklar, ob weitere Standorte folgen werden – vielleicht wartet man auch Reaktionen ab.

Im Google Store wird man dann jedenfalls die Pixel-Smartphones, Nest-Speaker, die Wearables von Fitbit und mehr finden können. Es sieht derzeit nicht so aus, als ob Google auch die Partner (von Android oder Chrome OS) vor Ort ausstellt.

