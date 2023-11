Plant-based Kebab: Der Döner wird pflanzlich

Die Düzgün Gruppe, einer der führenden Dönerhersteller, bringt gemeinsam mit „The Vegetarian Butcher“ den ersten pflanzlichen Döner auf den Markt, der in Geschmack, Textur und Handhabung dem traditionellen Fleischspieß in nichts nachstehen soll.

Der Plant-based Kebab, der in Zusammenarbeit mit The Vegetarian Butcher entwickelt wurde, verwendet laut Hersteller Sojaeiweiß und eine spezielle Gewürzmischung, um einen „authentischen Geschmack“ zu gewährleisten. Die neue Döner-Alternative ist ab sofort in Berlin, Dortmund, Hamburg, Köln und München erhältlich.

Die Partnerschaft zwischen der Düzgün Gruppe und The Vegetarian Butcher ermöglicht laut Aussage der Unternehmen die Anpassung aller Aspekte des Döners, von Geschmack und Textur bis hin zu Handhabung und Grillverhalten.

Im Gegensatz zu bisherigen pflanzlichen Döner-Alternativen soll sich der Plant-based Kebab wie tierisches Fleisch verhalten und kann direkt am Spieß gegrillt und geschnitten werden.

Der Plant-Based Kebab ist jeden Donnerstag vom 16.11. – 07.12.2023 in teilnehmende Dönerläden erhältlich:

Berlin: Langhans-Grillhaus, Langhansstraße 30, 13086 Berlin

Dortmund: VIP Döner, Brückstraße 9, 44135 Dortmund

Hamburg: Schanzen Döner, Schanzenstraße 101, 20357 Hamburg

Köln: Haus des Döners, Venloer Str. 361, 50823 Köln

München: Alis Superfood, Marienplatz 16, 80331 München

Weitere Läden sind zukünftig über den Shopfinder zu finden.

-->